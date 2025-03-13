راموفيتش: “فوزنا على اتحاد الشاوية في كأس الجزائر  كان مستحقا”

ثمّن مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، فوز فريقه على اتحاد الشاوية، في ثمن نهائي كأس الجزائر، وتأهلهم للدور المقبل.

وصرح راموفيتش، في ندوته الصحفية، عقب هذه المباراة: “دخل مباشرة في المباراة، وكنا السباقين في تلقي الهدف الأول”.

كما أضاف: “رغم تلقينا الهدف الأول، واصلنا اللعب بنفس آدائنا، بتقديم أفضل ما لدينا، وفوزنا بالمباراة كان مستحقا”.

يذكر أن شباب بلوزداد، فاز في مباراته أمام اتحاد الشاوية، لحساب ثمن نهائي كأس الجزائر، برباعية كاملة مقابل هدفين