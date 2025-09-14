راموفيتش: “كان بإمكاننا الفوز بـ 7 أهداف أمام الساورة”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، أن فريقه كان بإمكانه الفوز بنتيجة عريضة أمس السبت، أمام الضيف شبيبة الساورة.

وانقاد الشباب لهزيمة مفاجئة، أمام “نسور الجنوب”، استقرت على نتيجة 1-2، في اللقاء الذي جرى بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، برسم الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة.

وقال راموفيتش، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء: “أشكر اللاعبين، والمباراة كانت جيدة من الجانبين وخاصة من طرفنا”.

قبل أن يستدرك التقني الألماني: “كان بإمكاننا الفوز بـ 6 أو 7 أهداف. بالنظر إلى الفرص الضائعة سواء في الشوط الأول أو الثاني.. بالإضافة إلى ضربة الجزاء الضائعة والتي أثرت علينا كثيرا”.

وفي المقابل، أوضح راموفيتش، أنه فخور بمردود لاعبيه، على الرغم من أن النتيجة غير مرضية، مضيفا: “لكنها في بداية الموسم وعلى الأنصار مساندة الفريق حتى تكون النتائج جيدة مستقبلا”.