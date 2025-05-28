راموفيتش: “كنا قادرين على إنهاء الشوط الأول ضد بارادو برباعية”

ثمّن مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، الفوز الذي حققه فريقه بثنائية لهدف، ضد نادي بارادو، ضمن الجولة الـ27 من البطولة.

وصرّح راموفيتش، بخصوص هذه المباراة: “تلقينا هدفا مبكرا، وفي المقابل ضيّعنا عدة فرص، أين كان بإمكاننا انهاء الشوط الأول بثلاثة، أو أربعة أهداف لهدف”.

كما أضاف: “في الشوط الثاني فرضنا سيطرتنا الكاملة على المباراة، أمام فريق قوي، وتمكنا من تسجيل هدفين”.

وتابع سعد راموفيتش: “فريقنا قدم مردودا في المستوى، خاصة في الشوط الثاني، وأشكر لاعبينا على المجهودات التي بذلوها”.