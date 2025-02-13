راموفيتش: “لاعبينا طبقو التعليمات وقدموا آداء رائع”

أثنى مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، على المردود الذي قدمه لاعبوه في مواجهة اتحاد خنشلة، والذي مكنهم من تحقيق الفوز بثلاثية.

وعقب هذا الفوز، صرح المدرب راموفيتش: “أولا أود توجيه الشكر للاعبينا على آدائهم في مباراة اليوم، أين لاعبو بطريقة رائعة”.

كما أضاف: “ّفي آخر ثلاثة أيام عملنا كثيرا على حصص الفيديو لتصحيح الأخطاء، ولاعبينا طبقو كل التعليمات التي قدمناهها لهم”.

وتابع سيد راموفيتش: “لدينا عدة لاعبين يمتازون بامكانيات، وفنيات جيدة، لكن أنا أركز على الآداء الجماعي للفريق”.