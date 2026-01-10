راموفيتش: “لا أريد الحديث عن التحكيم.. نعرف كيف تجري الأمور في البطولة”

حمّل مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، الحكم بواب علاء، ومساعديه مسؤولية الهزيمة التي مُني بها الفريق أمس الجمعة، أمام شبيبة القبائل بهدف من دون مقابل.

وانقادت “السياربي” لهزيمة قاسية، في الجولة الـ 15 والأخيرة من ذهاب الموسم الجاري، ما جعل الفريق يفوت فرصة انهاء النصف الأول من الموسم وحيدا في وصافة الترتيب. وبات على بعد 12 نقطة كاملة من المتصدر مولودية الجزائر.

وفي ندوة صحفية نشطها بعد اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية، أشاد راموفيتش. بقوة الشبيبة ومدربها زينباور، مبرزا أن اللقاء كان صعبا في أول 10 دقائق، ولكن الشباب عاد بعدها بقوة وبسط سيطرته.

قبل أن يوجه أصابع الاتهام إلى الطاقم التحكيمي الذي أدار المباراة وقال: “حرمنا من ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول.. لا أحب الحديث عن التحكيم، ونعرف كيف تجري الأمور في البطولة”.

في المقابل، أبرز راموفيتش، أن فريقه واصل سيطرته على المنافس في المرحلة الثانية. ولكنه استقبل هدفا عكس مجريات اللقا. مضيفا: “فقدنا التركيز في الكرة الثابتة واستقبلنا هدف.. ليس لدي أي انتقاد لفريقي لأننا قدمنا ما علينا ولم نكن موفقين”.

وفي الأخير، أكد مدرب الشباب، أن تشكيلته خلقت فرصا في لقاء شبيبة القبائل لا يوجد فريق آخر نجح في خلقها، وختم: “لو انتهى اللقاء بالتعادل لما كنت سعيدا، لأنني أطمح للفريق.. سيطرنا وخلقنا فرصا كثيرة ولكننا افتقدنا إلى الفعالية”.