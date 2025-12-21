راموفيتش: “لدي إيمان كبير في قدرتنا على الفوز بلقب هذا الموسم”
بقلم النهار أونلاين
أكد مدرب شباب بلوزداد سعد راموفيتش، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على التتويج بلقب في الموسم الجاري.
وصرّح المدرب راموفيتش، في ندوته الصحفية التي أعقبت فوزهم ضد أولمبيك أقبو: “لدينا هذا الموسم تعداد جديد، وبعض اللاعبين بحاجة لوقت اضافي من أجل الانسجام أكثر”.
كما أضاف: “لا زالنا ننافس على ثلاث جبهات، البطولة، الكأس وكأس الكونفيدرالية، وأنا أعمل بكل روح، واخلاص مع الفريق، ولن أستسلم أبدا”.
وتابع سعد راموفيتش: “الهدف من مجيئي إلى شباب بلوزداد هو تحقيق الألقاب، وهذا ليس غرورا وإنما هي ثقة بالنفس، ولديّ إيمان كبير في قدرتنا على الفوز بلقب، وسنفوز به”.
