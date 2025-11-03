راموفيتش: “مجموعتنا في الكاف صعبة وتركيزنا حاليًا مُنصبّ على مواجهة اتحاد العاصمة”

أكد مدرب نادي شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، أن مجموعة الفريق في كأس الكونفدرالية الإفريقية، تعَدُّ من بين الأصعب والأكثر تنافسية.

مشيرًا إلى أن المهمة ستكون كبيرة وتتطلب جاهزية وتركيزًا عاليين من جميع اللاعبين.

وقال راموفيتش، في تصريحات للموقع الرسمي لفريق شباب بلوزداد: “مجموعتنا في الكاف صعبة ومتطلبة، لكن وضوحنا وتركيزنا الكامل منصَبَّان على المباراة القادمة في الدوري أمام اتحاد العاصمة”.

ويأتي تصريح المدرب بعد إعلان نتائج قرعة دور المجموعات التي وضعت شباب بلوزداد في المجموعة الثالثة، رفقة أندية ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أوتوهو الكونغولي، وسينغيدا بلاك ستارز التنزاني.

ويولي الطاقم الفني لشباب بلوزداد أهمية كبيرة لمواجهة الديربي المحلية أمام اتحاد العاصمة، باعتبارها محطة مهمة لاستعادة الثقة قبل خوض غمار المنافسة القارية بثبات وطموح لتحقيق نتائج إيجابية.