راموفيتش مدربا جديدا لشباب بلوزداد

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع الألماني-الصربي، راموفيتش، مدربًا جديدًا للفريق الأول.

وذلك بعد إقالته من العارضة الفنية لنادي يونغ أفريكانز التنزاني، قبل ساعات.

وسيتولى المدرب، راموفيتش، تدريب شباب بلوزداد، خلفا للمدرب المستقيل، عبد القادر عمراني.

وسيتم التقديم الرسمي للمدرب، غدا الأربعاء، بعد أن يحل، راموفيتش، بأرض الوطن برفقة مساعده الأول، مصطفى كودرو، حسب معلومات تحصل عليها موقع “النهار أونلاين”.