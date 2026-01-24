راموفيتش: “مواجهة ستيلينبوش صعبة ولكن بدعم الأنصار سنحقق الفوز”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويستقبل غدا الأحد، ممثل الجزائر، الفريق الجنوب إفريقي بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 20:00، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 3 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وعن هذه المباراة قال راموفيتش، في ندوة صُحفية نشّطها اليوم السبت: “أعرف أن اللقاء مهم للغاية وصعب أمام منافس قوي أعرفه ويملك مدربا جيدا.. حضّرنا كما يجب وأعرف نقاط ضعف وقوة ستيلينبوش”.

وفي ردّه عن حتمية الفوز، بحكم أن الهزيمة سترهن حظوظ بلوغ ربع نهائي المنافسة القارية. قال مدرب الشباب: ” أوافقكم الرأي المباراة صعبة، لكن عندما يكون الجمهور رائع مثلما الذي نملكه سنقول كلمتنا”.

وواصل راموفيتش: “جمهورنا يجب أن يدعمنا ويكون سندا لنا، أعرف المنافس مثلما قلت يملك مهاجما قويا ولاعبين رائعين على الأطراف وحارس ممتاز.. المهم هو الفوز لأننا نريد أن نُسعد أنصارنا”.