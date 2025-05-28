راموفيتش: “نطمح لانهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل لرابطة أبطال إفريقيا”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، نيته رفقة لاعبيه، في العمل على الظفر بالمركز الثاني من ترتيب البطولة، لضمان مشاركتهم في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرّح راموفيتش، في هذا الخصوص: “نعمل على حصد أفضل النتائج من أجل الظفر بالمركز الثاني، والمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا”.

كما أضاف: “ينتظرنا أيضا نهائي منافسة كأس الجزائر، نتمنى الأفضل للفريق، وعلينا أن نؤمن في كامل حظوظنا”.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب البطولة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني شبيبة القبائل، و 5 نقاط عن المتصدر مولودية الجزائر.