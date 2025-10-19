راموفيتش :”واجهنا خصما صعبا ونسعى لحسم التأهل بالجزائر”

أكد مدرب شباب بلوزداد سعد راموفيتش أنه راضٍ بنتيجة التعادل (1-1) التي حققها فريقه في مواجهة حافيا كوناكري الغيني في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال راموفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “المقابلة كانت صعبة، قدمنا أداء جيدًا وسنعمل على التأهل في المباراة المقبلة داخل الديار “.

وأضاف: “أشكر الأنصار الذين تنقلوا إلى الملعب اليوم وساندونا، ولهذا سيكون واجبًا علينا أن نرد لهم الجميل خلال المباراة القادمة بملعب نيلسون مانديلا”.

وينتظر الجمهور البلوزدادي أن يحسم “أبناء العقيبة” التأهل في مباراة العودة المقررة يوم الجمعة المقبل بداية من السادسة مساءً على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.