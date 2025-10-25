راموفيتش: “واجهنا فريقا صعبا وشعال كان في يومه”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، بالصعوبات التي واجهها فريقه أمس الجمعة، أمام الضيف حافيا كوناكري الغيني، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية.

ونجح الشباب في حسم تأشيرة العبور إلى دور المجموعات. بفضل فوزه بثنائية نظيفة. في اللقاء الذي جرى بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بعدما انتهت موقعة الذهاب بالسنغال بهدف لمثله.

وقال مدرب “السياربي” في ندوة صحفية بعد لقاء أمس: “واجهنا فريقًا صعبًا يعتمد على التمركز الدفاعي ، ورغم ذلك بادرنا بالهجوم منذ البداية وخلقنا عدة فرص سانحة قدمنا مردودًا جيدًا خاصة في الشوط الثاني.”

كما نوّه راموفيتش، بالدور الكبير الذي لعبه الحارس فريد شعال، رفقة الجمهور البلوزدادي في التأهل. مضيفا: “شعال كان في يومه وتصدى لعدة كرات خطيرة. كما لا يفوتني أن أشكر اللاعب رقم 12 “الجمهور” الذي كان حاضرًا بقوة بعد غياب طويل وقدم لنا الدعم اللازم.”

في المقابل، أوضح التقني الألماني، أنه لا يزال حاليا يعمل على خلق الانسجام بين لاعبي الشباب. وواصل قائلا: “ما نريد تحقيقه يتطلب وقتا وصبرا يجب علينا أن نتعايش مع الضغط لأننا نمثل فريقًا كبيرًا يملك جمهورا كبيرا.”