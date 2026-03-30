راموفيتش يتحدى إدارة شباب بلوزداد !

لمّح المدرب الألماني، سيد راموفيتش، إلى استمراره مع فريق شباب بلوزداد، منوها بانجازه التاريخي مع النادي، والمتمثل في قيادته الفريق لـ 55 مباراة كاملة، في كل المنافسات.

وكانت إدارة “السياربي” قد قررت توقيف راموفيتش المرتبط بعقد إلى صيف 2028 مؤقتا. إلى غاية الفصل في مستقبل غدا الثلاثاء، مع تعيين الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو على قيادة التدريبات والمباريات بصفة مؤقتة إلى إشعار آخر.

وبعد 24 ساعة من قرار الإدارة البلوزدادية، نشر سيد راموفيتش. عبر حسابه على “أنستغرام” قميصا للنادي يحمل اسمه والرقم 55، مرفوقا بتوقيعات اللاعبين.

كما حملت الصورة، عبارة: ” 55 مباراة.. أكبر عدد من المباريات كمدرب رئيسي في تاريخ نادي شباب بلوزداد”.

وفي السياق ذاته، أرفق التقني الالماني منشوره، بتعليق قال فيه: “كل توقيع يروي قصة.. الرحلة مستمرة”.