راموفيتش يحدد مفاتيح الفوز على البورسعيدي

حدد سيد راموفيتش، مدرب نادي شباب بلوزداد، مفاتيح العودة بانتصار من مواجهة المُضيف المصري البورسعيدي، في كأس الكونفدرالية.

ويحل الشباب يوم السبت المقبل الـ 14 مارس الجاري، ضيفا على البورسعيدي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية. قبل موقعة الإياب المقررة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، يوم السبت الـ 21 من الشهر ذاته.

وفي حوار مطول خص به الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أوضح راموفيتش، بأن فريقه يستعد بتركيز كبير لهذه المواجهة، والتي توقع أن تكون صعبة وغنية “تكتيكيا”.

كما نوه مدرب الشباب، بقوة البورسعيدي، واصفا إياه بالفريق المنظم والذي يملك الكثير من الجودة في تشكيله، وأنه قوي هجوميا.

ورد التقني الألماني، بخصوص مفاتيح الفوز: “سيكون التحكم في المباراة أمرا مهما، بحكم أن إدارة التحولات بشكل جيد. والحفاظ على المسافات المناسبة بين الخطوط والتحكم في المساحات بين وسط الميدان والدفاع، والبقاء متماسكين كفريق، تعتبر عناصر أساسية”.

وواصل راموفيتش: “فضلا عن هذا العلاقة بين الزمن والمساحة حاسمة.. كما أن الفريق الذي يدير هذه اللحظات بشكل أفضل، سواء بالكرة أو من دونها، سيكون له الأفضلية، وفي النهاية، سنحاول فرض نسقنا وطريقتنا في اللعب، ولكن دائمًا مع التحكم والانضباط”.

“احترم الكوكي.. الاستقبال إيابا يمنحنا أفضلية ولكننا نفكر في 180 دقيقة”

تحدث راموفيتش، عن مدرب المصري البورسعيدي، نبيل الكوكي، الذي يعرف “السياربي” جيدا بحكم اشرافه على الفريق سابقا، وأكد راموفيتش، أنه يحترم كثيرا التقني التونسي، الذي يملك خبرة قارية ويعرف كأس الكونفدرالية جيدا.

قبل أن يعرج للحديث عن أفضلية الاستقبال إيابا في ربع النهائي، وقال: “يمكن لخوض لقاء الإياب على ملعبنا أن يمنحنا طاقة إضافية، كما أن جماهير شباب بلوزداد تصنع أجواء قوية. وقد يكون ذلك عاملا مهما في اللحظات الحاسمة.”.

ليستدرك سيد راموفيتش: “لكن في مباريات خروج المغلوب نفكر دائمًا في المواجهة على مدى 180 دقيقة، لذلك تُعد المباراة الأولى مهمة أيضا من حيث التوازن والتحكم.”