راموفيتش يصدم زغبة :” لن تلعب مجدّدا بألوان شباب بلوزداد”

أبدى مدرب شباب بلوزداد سعد راموفيتش تحسره الكبير من العودة بنقطة وحيدة فقط عند مواجهة المستضيف مستقبل الرويسات، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وقال راموفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “نحاول في كل مر إجراء تغييرات من أجل جعل الامور تسير بشكل أفضل بطريقتنا، لكن مع وجود عدة لاعبين جدد في المنظومة، فإن الأمر يتطلب وقتا حتى نصل إلى الانسجام الكامل بين اللاعبين”.

كما أضاف “نحن محبطون لعدم تحقيق الفوز اليوم، فقد كان هدفنا القدوم إلى هنا من اجل الفوز لا غير، لكن الأمور تغيرت، بلا شك نحن نمر بفترة صعبة ومع ذلك أرى فريقي أنه يحارب من أجل الخروج من هذه المرحلة”.

وفاجأ راموفيتش الجميع بتصريح ناري حول الحارس مصطفى زغبة الذي قال في حقه “أحترم منصبي في شباب بلوزداد، أؤكد أن الحارس زغبة لم يتقبل الجلوس في دكة البدلاء وما دامني في شباب بلوزداد لن يلعب مرة اخرى بقميص الفريق”.