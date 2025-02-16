راموفيتش يكشف عن أسلحته لمواجهة مولودية الجزائر في الكأس

كشف المدرب سعد راموفيتش عن التشكيلة الأساسية للاعبي شباب بلوزداد المعنية بمواجهة مولودية الجزائر في منافسة كأس الجزائر.

وقام المدرب راموفيتش بعدد من التغييرات خلال مباراة اليوم، حيث سيشرك راموفيتش الحارس معاشو أساسيا، عكس نهائي كأس السوبر، التي شارك فيه الحارس زغبة أساسيا.

إلى جانب ذلك، جدد راموفيتش ثقته في اللاعب الشاب بوكرشاوي الذي يعتبر مفاجأة الموسم في البطولة الوطنية، في حين سيعتمد راموفيتش على خاسف في وسطط الميدان الهجومي.