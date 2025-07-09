راموفيتش يوجه رسالة قوية لأنصار شباب بلوزداد

وجّه مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، رسالة قوية لأنصار “السياربي”، تحدث فيها عن اخفاقهم الموسم المنقضي، وطموحه في الموسم المقبل.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، رسالة المدرب راموفيتس، أين قال: “أعزائي الأنصار، أعلم أننا خيّبنا أملكم، ولكم كل الحق في الشعور بالغضب، الإحباط، وخيبة الأمل”.

كما أضاف: “كنا نُقاتل من أجل لقبين حتى النهائية، لكن في آخر مبارتين خسرنا كليهما، وبصفتي المدرب أتحمل المسؤولية الكاملة، لا توجد أعذار، نعلم أننا أخفقنا معكم كما أخفقنا مع أنفسنا، لكني لن أبحث عن أعذار، سيفرح بذلك منافسينا”.

وأردف: “منذ وصولي شهر فبراير، رأيت كم تحبون هذا النادي، وتقفون خلفه، أشعر بنفس الألم الذي تشعرون به الآن، وأعلم ما تتوقعونه، النتائج، الألقاب، والكبرياء، وأن تستحقون ذلك، يجب أن يجعلنا هذا الاخفاق أقوى، علينا أن نثبت فوق الميدان أننا نستحق دعمكم، بالعمل الجاد، والاتحاد أؤمن أننا سنعود أقوى”.

كما أضاف: “سنقوم بالتغييرات الصحيحة في الفريق لضمان امتلاكنا المستوى، العقلية، والتعطش للفوز مرة أخرى، نحن بحاجة لكسب ثقتكم مرة أخرى وسنفعل ذلك، هذه هي مهمتنا في الموسم المقبل”.

وتابع المدرب سعد راموفيتش: “هذا ليس ضغطا، اإنه المعيار الذي عيلنا الالتزام به إذا أردنا تمثيل هذا النادي بالطريقة الصحيحة، مهمتنا اعادة “السياربي” حيث ينتمي، إلى القمة، وسنكافح من أجل ذلك، شكرا على وفائكم، وشغفكم، إن شاء الله سننهض مجددا معا، لتحويل هذا الألم إلى قوة، وبناء فريق يكرم دعمكم بالألقاب والكبرياء”.