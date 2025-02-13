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الرياضة

راموفيتش: “لاعبونا طبّقوا التعليمات وقدموا آداءً رائعاً”

بقلم كريم تيغرمت
راموفيتش: “لاعبونا طبّقوا التعليمات وقدموا آداءً رائعاً”
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أثنى مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، على المردود الذي قدمه لاعبوه في مواجهة اتحاد خنشلة، والذي مكنهم من تحقيق الفوز بثلاثية.

وعقب هذا الفوز، صرح المدرب راموفيتش: “أولا أود توجيه الشكر للاعبينا على آدائهم في مباراة اليوم، أين لاعبو بطريقة رائعة”.

كما أضاف: “ّفي آخر ثلاثة أيام عملنا كثيرا على حصص الفيديو لتصحيح الأخطاء، ولاعبينا طبقو كل التعليمات التي قدمناهها لهم”.

وتابع سيد راموفيتش: “لدينا عدة لاعبين يمتازون بامكانيات، وفنيات جيدة، لكن أنا أركز على الآداء الجماعي للفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/s7Ulf
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