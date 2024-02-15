رامي ربيعة:”هدفنا الفوز أمام شباب بلوزداد”

أكد مدافع نادي الأهي المصري، رامي ربيعة، عن جاهزية فريقه تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد، غدا الجمعة، برسم الجولة الرابعة لدور مجموعات رابطة الأبطال.

وصرح رامي ربيعة، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الذي يسبق المواجهة بين الفريقين بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية الأولمبي:”نخوض غدا الجمعة مباراة، ولايهمنا سوى الفوز والعودة بالنقاط الثلاث”.

وأضاف المتحدث:”لايهم عامل أفضلية الأرض والجمهور بالنسبة لشباب بلوزداد، لأننا نملك الخبرة في هذه المنافسة”.

وختم اللاعب رامي ربيعة حديثه:”الكل واعي داخل الفريق بحجم المسؤولية، ولاتوجد أي ثقة زائدة سنتعامل مع المباراة بكل جدية لتحقيق الفوز”.