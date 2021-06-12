رامي رضوان: الحالة الصحية لدلال عبد العزيز غير مستقرة

حرص الإعلامي رامي رضوان، على توضيح تفاصيل الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، التي تخضع لرعاية صحية حاليًا بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد. ليطمئن جمهورها ومتابعيها عنها.

وقال رضوان في منشور على حسابه بموقع “إنستغرام”: “ما زالت الأمور غير مستقرة.ودعاء بالنسبة لحماتي الفنانة دلال عبد العزيز.فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

وتحدثت مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، لـ”اليوم السابع”، منذ أيام عن تطورات الحالة الصحية للفنانة في مستشفى العزل. وقالت: “الحالة الحمد لله مستقرة. صحيح بتتحسن ببطء، والموضوع طول، ولكن الحمد لله مفيش أى تدهور للحالة ومازالت تحت الأجهزة”.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد كشفت خلال الأيام الماضية عن الوضع الصحي لوالدتها دلال عبد العزيز التى تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات. وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، قائلة “والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما..”.

يشار إلى أن دلال عبد العزيز أصيبت بكورونا في مطلع ماي الماضي. ونقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.ورغم سلبية مسحتها حاليا إلا أنها تعاني من آثار الإصابة بكورونا على الجهاز التنفسى والرئتين.