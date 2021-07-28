رامي رضوان حول حالة حماته: صعبة جدا.. لا يوجد تحسن وكل شوية نتلقى مفاجأة

تحدث الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن الحالة الصحية لحماته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، مقلقا جمهورها عليها.

وقال رضوان في برنامجه التلفزيوني: “الموضوع شديد الصعوبة، ولا يوجد تحسن في الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، كما أننا نتلقى مفاجأة كل لحظة”.

وطالب الإعلامي، جمهور النجمة المصرية، بتكثيف الدعاء لها، فهي بأمس الحاجة إليه.

كما تحدث رامي رضوان عن شائعة وفاة حماته الأخيرة، محذرا من وقع هذه الأخبار على أسر المعنيين قائلا: “دنيا كانت ترتاح، لتتفاجأ برسائل التعزية والمكالمات الهاتفية تتهافت عليها، لا أستطيع وصف شعورها حينها”.

هذا وانتشرت قبل أيام، شائعة عن وفاة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأحدث الخبر ضجة كبيرة.

ليكذب الإعلامي رامي رضوان، قريب الفنانة، الخبر بسرعة، وشن هجوماً عنيفاً على مطلقي الشائعات حول صحة حماته.

نقل النجمة دلال عبد العزيز إلى مستشفى حكومي

وتم نقل الممثلة المصرية القديرة، دلال عبد العزيز، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه، إلى مستشفى حكومي.

وحسب موقع “الفن”، فقد تم نقل دلال عبد العزيز إلى المستشفى الحكومي، بسبب أن المستشفى الحكومي الذي نقلت إليه معروف بتميزه الشديد في علاج حالات ما بعد كورونا.

بالإضافة إلى إن حالة النجمة دلال عبد العزيز، تحتاج إلى مزيد من الوقت في العلاج والاستمرار في نفس المستشفى ضمن حالة العزلة سيؤثر على نفسية المريضة وتجاوبها مع العلاج.

كما إن الأطباء وطاقم التمريض في المستشفى الخاص، لم يعد لديهم ما يقدمونه لها والأفضل الاخذ بآراء أطباء آخرين.

الكشف عن تكلفة علاج دلال عبد العزيز حتى الآن

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن المبلغ الذي تم انفاقه لعلاج الممثلة المصرية دلال عبد العزيز في المستشفى الخاص الذي مكثت به حتى الآن حوالي 3 أشهر، قبل أن يتم اتخاذ أمس قرار بنقلها إلى مستشفى حكومي.

وبحسب الصحف المصرية، فإن تكلفة إقامة الليلة الواحدة في وحدة الرعاية الفائقة لمريض فيروس كورونا في المستشفى الذي مكثت فيه دلال عبد العزيز، تتراوح قيمتها ما يعادل ألفا ومئة دولار تقريبًا، ومكثت دلال 90 يوما وتجاوزت تكلفة هذه المدة مبلغ 95600 ألف دولار أميريكي بالاضافة الى الأدوية والمتطلبات الأخرى للنجمة المصرية.