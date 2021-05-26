رامي رضوان عن دلال عبد العزيز: قلبها حاسس بوفاة زوجها وهذا ما نفعله كي نخفي عنها

تحدث الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن الحالة الصحية لحماته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

وكشف الإعلامي في تدخل تلفزيوني، إن النجمة المصرية تُحس بوفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، رغم إخفائهم الأمر عنها.

وقال رامي رضوان: “فصلنا التلفزيون في المستشفى وبدأنا نجيب حاجات مسجلة، تليفوناتها سحبينها من اليوم الأول”.

وأضاف رضوان: “لحد النهار ده هي ما تعرفش والقلب بيحس واحساسنا بيقول أنها حست برحيل رفيق الدرب”.

وتابع الإعلامي: “نلبس لبس ملون عشان متعرفش حاجة، والفنانة أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا ولكن لم يحدث تعافي بشكل كامل”.

وأورد رضوان: “هي حاليا فى مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهى أعراض شديدة وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها”.

وختم الإعلامي: “الحالة صعبة وارجوكم تستمروا في الدعاء لها”.