“رانييري” يتدخل لإنقاذ “سليماني”

كشفت مصادر صحفية “بريطانية” أن المدرب الإيطالي “كلاوديو رانييري” يريد التعاقد مع الجزائري “إسلام سليماني” وإعادته للدوري الإنجليزي من جديد.

وأكدت ذات المصادر، أن صانع المعجزة في “ليستر سيتي” يصر على خطف “سليماني” من أجل انقاذ فريقه “فولهام” الذي يحتل المركز الأخير في “البريميرليغ”.

وستكون الفرصة مواتية للنجم الجزائري الذي سبق له العمل مع المدرب الإيطالي لما كان في “ليستر” وهو الذي تعاقد معه أنذاك قادما من “سبورتينغ لشبونة”.

يذكر أن إدارة فينربخشة التركي تفكر في إنهاء إعارة “سليماني” في هذا الميركاتو الشتوي حتى تكون لها الفرصة للتعاقد مع مهاجم آخر.