رانييري يريد إعادة سيناريو محرز والتعاقد مع لاعب جزائري !

أشارت مصارد إعلامية فرنسية أن مدرب نادي نانت، كلاديو رانييري، يريد التعاقد مع مهاجم جزائري وإعادة تجربته السابقة مع محرز في ليستر سيتي.

وأشار موقع “فوت 1” الفرنسي بأن الإيطالي يريد التعاقد مع الدولي الجزائري مهاجم موناكو رشيد غزال في الفترة الحالية.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن موناكو يريد هو الآخر التخلي عن خريج مدرسة ليون هذا الميركاتو ولا يمانع إنتقاله لنادي آخر.

في الوقت الذي لم يخفي فيه الإعلام الفرنسي رغبة الجزائري في الإنتقال للعب تحت إشراف رانييري خصوصا وأن هذا الأخير يريده بشده.