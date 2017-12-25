عاجل

رانييري يريد إعادة سيناريو محرز والتعاقد مع لاعب جزائري !

الرياضة
  • -
  • 0
رانييري يريد إعادة سيناريو محرز والتعاقد مع لاعب جزائري !
بقلم وليد كويني

أشارت مصارد إعلامية فرنسية أن مدرب نادي نانت، كلاديو رانييري، يريد التعاقد مع مهاجم جزائري وإعادة تجربته السابقة مع محرز في ليستر سيتي.

وأشار موقع “فوت 1” الفرنسي بأن الإيطالي يريد التعاقد مع الدولي الجزائري مهاجم موناكو رشيد غزال في الفترة الحالية.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن موناكو يريد هو الآخر التخلي عن خريج مدرسة ليون هذا الميركاتو ولا يمانع إنتقاله لنادي آخر.

في الوقت الذي لم يخفي فيه الإعلام الفرنسي رغبة الجزائري في الإنتقال للعب تحت إشراف رانييري خصوصا وأن هذا الأخير يريده بشده.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital