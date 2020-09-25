رانييري يريد بن طالب في إيطاليا

تطورت وضعية الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بشكل غير مُتوقع في الساعات القليلة الماضية، بعدما أصبح قريبا من تغيير الأجواء.

وكشف العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، بأن متوسط الميدان في مُفاوضات مُتقدمة مع نادي سامبدوريا، وهو يقترب من الإلتحاق به.

وأوضحت ذات المصادر، بأن المدرب كلاوديو رانييري هو من أصر على إستقدام صاحب القدم اليُسرى قبل غلق الميركاتو الجاري.

وكان مُحارب الصحراء، قد باشر الموسم بصفة أساسية مع شالك 04 الألماني.

يُشار بأن ترسيم الصفقة لن يكون سهلا، نظرا للراتب الضخم لنجم توتنهام الأسبق، والذي يكون من السهل على الإيطاليين توفيره.