رانييري يصّر على ضم سليماني

أكّدت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي فولهام الإنجليزي الذي يدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، يرغب في ضم الجزائري إسلام سليماني.

كما أبدت إدارة قولهام إستعدادها لتقديم عرض لنادي ليستر سيتي قصد ضم سليماني المعار حاليا لنادي فنربخشه التركي.

وبحسب ذات المصادر، فإن المدرب المتوّج سابقا بالبرميرليغ مع ليستر، يريد تدعيم صفوفه بمهاجم قصد مساعدته على تحقيق البقاء في الدوري الإنجليزي.

ويملك “السوبر سليم” خيارات أخرى منها العودة إلى ناديه سبورتينغ لشبورنة البرتغالي، بشكتاش التركي وأيضا نيوكاستل الذي يريد إعارته.