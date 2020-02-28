راهن ومستقبل مسرح التعاونيات في لقاء وطني يوم 28 و29 مارس المقبل

تنظم وزارة الثقافة في 28 و29 مارس المقبل بالعاصمة لقاء وطنيا حول راهن ومستقبل مسرح التعاونيات.

وسيناقش اللقاء القوانين الجديدة التي ستنظم المشهد المسرحي والممارسة المسرحية المتعلقة بمسارح الدولة والفرق المسرحية الخاصة، وفق بيان لوزارة الثقافة.

وسيكون هذا اللقاء الذي سينظم بالتزامن مع المهرجان الوطني للمسرح المحترف مفتوحا أمام كل التعاونيات والفرق المسرحية المستقلة حيث سيناقش المشاركون مواضيع تتعلق بالجانب القانوني والاقتصادي للمؤسسات المسرحية وكذا الجانب التنظيمي والتكويني.

وكان مجلس الوزراء قد صادق الأحد الماضي في اجتماعه الدوري بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على عرض قدمته وزيرة الثقافة مليكة بن دودة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية.