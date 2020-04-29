راوية: إجراءات جديدة بخصوص الضرائب ستتخذ إن إستمرت الظروف الحالية

الوطني
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راوية: إجراءات جديدة بخصوص الضرائب ستتخذ إن إستمرت الظروف الحالية
بقلم فوزية.م

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الأربعاء، أنه “إذا بقيت الظروف الحالية على حالها سيتم اتخاذ اجراءات جديدة، في اطار التسهيلات المخصصة لدافعي الضرائب من المؤسسات”.

وقال راوية، خلال زيارة ميدانية إلى الإدارات الجبائية بالعاصمة، أنه عقد عشية أمس الثلاثاء اجتماعا مع نقابات و رؤساء المؤسسات، من اجل التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تمديد آجال دفع الضرائب.

كما أكد راوية ايضا أن ترشيد التفقات والتسهيلات في مجال التحصيل الجبائي متواصلة، بهدف مجابهة الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا.


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