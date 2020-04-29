راوية: إذا اضطررنا لتأجيل بعض المشاريع سنفعل لكن لن نتخلى عن المواطن

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الاربعاء، أن الحكومة الجزائرية لن تتخلى عن المواطن الجزائري وإن استلزم الأمر تأجيل بعض المشاريع.

وقال راوية بخصوص قدرة الدولة على دعم العائلات المعوزة أكد راوية أن “صحة المواطن والعائلات المحتاجة هي ضمن اولويات الحكومة”.

مشيرا في السياق ذاته أنه “يجب أن نقدم كل ما باستطاعتنا من الجانب المالي، لدعم هذه الأسر”، وقال “إذا اضطررنا لتأجيل بعض المشاريع سنفعل، لكننا لن نتخلى عن المواطن الجزائري”.

أما فيما يخص منحة التضامن المقدرة ب10000 دج، الممنوحة للعائلات المعوزة، فقد أشار وزير المالية إلى ضغط على الإدارات المعنية بهذه العملية.

مؤكدا عن تفاؤله فيما يخص تقديم هذه المنحة تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.