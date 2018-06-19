راوية: إرتفاع قيمة إستيراد السلع الإستهلاكية الغذائية بـ 5 %

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية،اليوم الثلاثاء،إن قيمة واردات السلع الاستهلاكية تراجعت خلال الاشهر الماضية بـ4.8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

راوية وخلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،

قال إنه تم تحقيق هبوط في فاتورة الاستيراد بفضل التراجع المسجل أساسا في استيراد السلع غير الغذائية ب24 بالمائة.

بالرغم من ارتفاع قيمة السلع الغذائية المستوردة ب5 بالمائة.

مشيرا الى أن الجباية البترولية سجلت زيادة بنسبة 22,4 بالمائة بين جانفي ومارس 2018

لتبلغ 629,3 مليار دينار مقابل 514 مليار دينار في الفترة المناظرة من 2017.

وأكد الوزير من جهة اخرى أن ايرادات الجباية العادية تتطور وفق التوقعات الواردة في قانون المالية الأولي ل2018.

كما شهدت الايرادات العادية استقرارا في الثلاثي الأول ل2018 .

حيث بلغت نهاية مارس ما قيمته 828,7 مليار دج مقارنة ب825,6 مليار دج في نفس الفترة من 2017.

وحول تطور اسعار الاستهلاكي اوضح الوزير أن التضخم بلغ بنهاية أفريل 2018 نسبة 3,42 بالمائة مقابل 7,23 بالمائة في نفس الفترة من 2017.

ويعود تباطؤ التضخم إلى تأثير الانخفاض المسجل في مستويات ارتفاع الاسعار في نهاية أبريل 2018 بالنسبة للمنتجات الغذائية (1,48 بالمائة) والمواد المصنعة (5,09 بالمائة) و الخدمات (5,02 بالمائة).

من جانب آخري سجل متوسط سعر صرف العملة الوطنية خلال الاشهر الاربعة الاولى ل2018 تراجعا مقابل الدولار بنسبة 3,67 بالمائة بينما هبط مقابل اليورو ب16,35 بالمائة على أساس سنوي.