راوية: “الجزائر ستعرف نموا إقتصاديا وانتعاشا سنة 2019”

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، إن الجزائر ستعرف نموا اقتصاديا وانتعاشا كبيرا سنة 2019.

وفي عرضه لقانون المالية 2019 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العمومية تسعى للإستعمال الرشيد والفعال للموارد الأولية.

وأورد أن الجزائر ستعرف نموا اقتصاديا يقدر بـ 2.7 بالمئة في 2019، كما ستشهد انتعاشا طفيفا للمواد الأساسية.

كما كشف عن تحسين ايرادات المالية من 426 مليار إلى 474 مليار دينار في 2018 بزيادة قدرها 11 بالمائة.

وتمثل الموارد العادية 2866 مليار دينار في 2018 مقابل 2752 مليار نهاية جويلية 2017 بمعدل 4.7 بالمائة .