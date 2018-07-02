راوية: الجزائر لن تلجأ إلى الإستدانة الخارجية

قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، إن الجزائر لن تلجأ إلى الإستدانة الخارجية، إلا في حالات إستثنائية ومشاريع مربحة.

وأضاف خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم الإستدانة في مشروع ميناء الوسط الكبير الذي تم تمويله باستثمار من الصين.

أو في حالة الإستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري.

وفضل الوزير خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وقال إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي.

ولن تلجأ للإستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية.

باستثنناء ميناء شرشال الكبير الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة.

وأضاف وزير المالية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.

وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض.

مشيرا إلى أن هذا التمويل سيوجه للإستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة.

من أجل تطويرها وبالتالي إستحداث مناصب شغل.