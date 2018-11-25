راوية : “الدينار الجزائري تراجع بـ 5 بالمائة مقابل الدولار”

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، إن الدينار الجزائري قد تراجع بـ 5 بالمائة مقابل الدولار.

وتوقع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، استقرار أسعار النفط عند 62 دولار عند نهاية 2018.

وأورد أن نسبة التضخم عند نهاية سبتمبر بلغت 4،45 بالمائة، أما العجز التجاري، فقد بلغ 3،7 مليار دولار عند نهاية سبتمبر.

أي بتراجع فاق 4 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وقد بلغت صادرات النفط أكثر من 27 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار السنة الماضية، فيما بلغ احتياطي الصرف 88. 61 مليار دولار نهاية جوان.