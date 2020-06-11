راوية.. السوق الموازية والإعفاءات الضريبية تعرقل تحسين التحصيل الضريبي

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن إعادة تقييم المشاريع، يشهد تحسن إيجابي في السنوات الأخيرة وأن إعادة تقييم المشاريع مسجلة بشكل أقل.

و أشار الوزير إلى أن التحصيل الضريبي ينمو من سنة لأخرى بفضل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

واعتبر راوية أن السوق الموازية والإعفاءات الضريبية تعرقل تحسين التحصيل الضريبي، مشيرا الى أن توسيع المراكز الضريبية على المستوى الوطني والتكفل الأمثل بأعوان الضرائب سيقلص من تأثير هذه العوامل.

وبخصوص صناديق التخصيص الخاصة، قال الوزير إن هذه الصناديق تتيح حقا “شيء من الحرية” في التصرف، لكنها تبقى تحت الرقابة وسيتم تقليصها في السنوات المقبلة بفضل التطبيق الكلي للقانون العضوي لقوانين المالية مع حلول 2023.