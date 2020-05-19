راوية: بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن

أفاد وزير المالية عبد الرحمن راوية أن الحكومة تدرس كيفية توجيه الدعم على الوقود لمستحقيه فقط.

وفي رده على انشغالات النواب أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كشف أن رفع أسعار الوقود، سببه الضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، مؤكدا على ضرورة ان تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع اسعار منتجاتهم وخدماتهم.

وأشار الوزير إلى أن هناك فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الإقتراحات بغرض إيجاد ٱليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.

وأضاف راوية، أن هذه البطاقة تغطي حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.

وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، أكد الوزير أن الجزائر لن تلجا إلى الإستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي، مضيفا أن الجزائر ستعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية.