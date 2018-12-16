راوية: تراجع النمو الإقتصادي للجزائر إلى 3,30 %

كشف وزير المالية، عبد الرحمان رواية، عن تراجع النمو الاقتصادي للجزائر إلى 3,30%، مقابل 4,60% سنة 2016.

وفي جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، أفاد أن متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري قدر بــ 44,76 دولار، مقابل 52,81 دولار أمريكي.

كما أن نسبة التضخم لسنة 2016 قدرت ب 6,4 % مقابل 4% متوقعة في قانون المالية.

أما بالنسبة لصادرات المحروقات، فقد سجلت عائدا بــ28 مليار دولار أمريكي في 2016، مقابل تقدير بــ 26 مليار دولار أمريكي.

وفيما يخص واردات السلع المنجزة، فإن قيمتها بلغت 47 مليار دولار أمريكي، أي 8 مليار دولار أمريكي أقل من 2016، والفارق يعود إلى سياسة ترشيد الاستيراد التي أقرتها السلطات العمومية.

كما أشار إلى العجز الذي عرفه رصيد الميزان التجاري في سنة 2016 والذي قدر بـ 17 مليار دولار أمريكي.

حيث أرجعه الوزير من جهة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 5 مليار دولار، ومن جهة أخرى انخفاض الصادرات بمبلغ 5 مليار دولار.