راوية: رصد 70 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن الحكومة رصدت مبلغ 70 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا عبر مختلف القطاعات.

وأضاف الوزير خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني ان الحكومة سجلت ملحق لوزارة الصحة بمبلغ 106 مليار دينار مخصص للأدوية المرصودة سابقا في ميزانية قانون المالية 2020، وملحق ٱخر بقيمة 3.7 مليار دينار للحصول على الأجهزة الطبية وكواشف تحليل الفيروس.

كما سجلت ملحق ٱخر بقيمة 8.9 مليار دينار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وسجلت أيضا ملحق بقيمة 16.5 مليار دينار بعنوان وزارة الصحة لتغطية العلاواة الاستثنائية للعاملين في قطاع الصحة والمجندين لمحاربة فيروس كورونا.

وأشار راوية، إلى أنه تم تخصيص في مشروع قانون المالية التكميلي بعنوان وزارة الداخلية ملحق 11.5 مليار دينار مخصصة لمنحة 10 الاف دينار اتسديدها لفائدة 2.2 مليون عائلة معوزة، بالإضافة إلى 7.8 مليار دينار ملحق لفائدة العلاواة المخصصة للجمارك، والأمن الوطني والحماية المدنية، ناهيك عن تخصيص 20 مليار دينار للعائلات التي لا تتوفر على دخل بسبب توقف نشاطهم لجائحة كورونا.