راوية: رفع الدعم على “ليسونس والتريسيتي” بداية من 2019

ستشرع الحكومة بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الإستهلاكية تدريجيا.

وكشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، بأن البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود، بإلغاء الدعم الذي تستفيد منه أسعار المواد الطاقوية.

بداية من العام المقبل، وسيشمل القرار أسعار الماء فيما بعد.

مضيفا أن مصالحه لن تتسامح مع أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا رشوة بما فيها قضية المدعو “كمال البوشي”.

وقال راوية إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019.

حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة.

التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط ، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية.

موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه.

وبحسب وزير المالية، فإن الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، ستكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها.

لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم.

على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام.

وأبدى الوزير موافقته على تنظيم حوار وطني بشان السياسة الجديدة.

موضحا بأن إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة “الوقود والكهرباء والغاز” على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى.