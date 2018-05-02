راوية في “أديس بابا” للمشاركة في لجنة وزراء المالية الـ15 للاتحاد الافريقي 

يُشارك وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة وزراء المالية الـ15 للاتحاد الإفريقي الذي تعتبر الجزائر عضوا فيه.

ويندرج هذا الاجتماع الذي يعقد غدا الخميس في عاصمة إثيوبيا “أديس ابابا” للمشاركة في إطار تنفيذ قرار ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

الذي صودق عليه خلال القمة المنعقدة في كيغالي (رواندا) في جويلية 2016 و المتعلق بالأليات الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي .

وسيعكف أعضاء هذه اللجنة على ” دراسة و المصادقة على الاجراءات العملياتية الواجب وضعها من أجل ضمان استقلالية التمويل لهذه المنظمة القارية.

كما سيتبادل وزراء المالية الـ15 للاتحاد الافريقي وجهات النظر حول تنفيذ القواعد الأساسية المتبناة من طرف ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في جانفي 2018.

و الرامية إلى ضمان ميزانية ذات مصداقية وتسيير مالي فعال على مستوى هذه المنظمة القارية.