راوية: لجّان محلية مركزية للتسوية الودية للنزاعات في إطار قانون الصفقات العمومية

كشف وزير المالية، عبد الرحمن راوية، اليوم السبت، عن إستحداث لجان محلية مركزية للتسوية الودية للنزاعات في إطار قانون الصفقات العمومية.

وأكد راوية، خلال إفتتاحه لأشغال اليوم الإعلامي المخصص لدور الدولة في التحكيم الدولي، أنه تم “إستحداث هذه اللجان على المستوى الوطني قبل اللجوء إلى الآليات الأخرى في هذا المجال”.

وبخصوص ملف التحكيم الدولي، اعتبر راوية “أن اللجوء التعسفي للتحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين ما هو إلا أداة على الضغط على الدول النامية”.

وقال أنه “تم إعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة في نزاعات التحكيم بالنسبة للمستثمرين”.

كما أشار في ذات السياق عن مشاركة “الجزائر في عملية تنظيم عملية التسوية الدولي للنزاعات”، وأضاف “اعتبرو أن مراجعة هذه التنظيمات تهدف للدول النامية للدفاع عن مصالحها وتكاليف معقولة مع ضرورة إقرار ضوابط تخدم المستثمرين والدول على حد سواء”.

ونوه أن “الجزائر تحبذ دائما التسوية الودية للنزاعات بحيث انها ساهمت في اثراء اتفاقيات الصداقة لحل النزاعات على المستوى الدولي المسماة اتفاقية سنغافورا”.