راوية: مديرية الضرائب تعمل على انجاز مراكز جوارية للضرائب على المستوى المحلي

قال وزير المالية اليوم الخميس أن المديرية العامة للضرائب تعمل على تنفيذ برنامج انجاز مراكز جوارية للضرائب على المستوى المحلي وإنجاز مركز ضرائب على مستوى كل ولاية على الأقل.

وجاء هذا خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص التحصيل الجبائي وتقريب الادارة الجبائية من المواطن.

وأوضح الوزير أن كل هذه المراكز الجديدة مزودة بنظام معلوماتي يسمح للمكلفين بالضريبة بأداء واجباتهم الجبائية عن بعد دون التنقل إلى هذه المراكز.

كما لفت إلى أن كل المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات معنية حاليا بالنظام المعلوماتي الجديد حيث أنها تؤدي التزاماتها الضريبية بالتصريح والدفع عن بعد.