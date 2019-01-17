راوية: نسبة التضخم ستعرف إستقرارا خلال السنة الجارية

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، لدى زيارته اليوم الخميس، لولاية سيدي بلعباس، أن نسبة التضخم المقدرة بـ 4.5 بالمائة.

ستعرف إستقرارا خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن سنة 2018 عرفت هي الأخرى إستقرارا في نسبة التضخم.

و أوضح وزير المالية خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية، أن عملية التحصيل الضريبي عرفت تحسنا ملحوظا سنة 2018.

مرجعا سبب هذا التحسن إلى التقنيات الجديدة المستعملة في المجال التحصيل، إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف الأعوان المكلفين بهذه العملية.

وحث راوية بالمناسبة جميع المتعاملين الإقتصاديين على التوجه إلى البنوك لدفع الضرائب المترتبة عليهم.