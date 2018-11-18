راوية يؤكد مساعي الجزائر في تطوير وإستقرار منطقة الحوض المتوسط

الوطني
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راوية يؤكد مساعي الجزائر في تطوير وإستقرار منطقة الحوض المتوسط
بقلم عبد الجلال نويس

أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية أن الجزائر ستواصل كل الجهود، لجعل منطقة البحرالأبيض المتوسط منطقة للسلام والإستقرار والإزدهار المشترك.

وخلال ترأسه اليوم الأحد بالعاصمة، أشغال الندوة الوزارية الثالثة “مالية وإستثمار”لدول الحوار 5+5، قال الوزير:

“إرادتنا تكمن في أن نعمل سويا معكم من أجل تقوية التعاون الإقليمي وتعزيز الروابط بين شعوبنا، للمساهمة في تحقيق هذه الرغبة،

التي تحدو كل واحد منا والمتمثلة في جعل البحرالأبيض المتوسط خاصة الحوض الغربي منطقة للسلم والإستقرار والإزدهار المشترك”.


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