راوية يبحث مع سفير أمريكا سبل التعاون الإقتصادي والمالي بين البلدين

أجرى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، جون ديسروشر .

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، نقلا عن وكالة الأنباء، فإن الطرفان تطرقا خلال المحادثات شكلت مناسبة لاستعراض واقع التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين.

حيث ذكر راوية السفير الأمريكي “بأهم مقومات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية من أجل تحقيق توازن و ديمومة الاطار الاقتصادي الكلي الشامل سيما بالنظر لانعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني”.

كما قدم الوزير لمحة عن أهم الإجراءات المُتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وتبادلا وجهات النظر حول أهم ورشات الإصلاح المرتقبة، سيما فيما يتعلق بالميزانية و التنويع الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار و النمو.

كما اشار بيان الوزارة أن الطرفان تطرقا ايضا إلى التعاون بين وزارتي مالية البلدين، سيما فيما يخص اطلاق نشاطات جديدة للدعم التقني.

من جهته عبر سفير أمريكا عن استعداد سلطات بلده مواصلة بل و توسيع نشاطات التعاون مع وزارة المالية.

وبخصوص الهبة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و الموجهة لمكافحة وباء كورونا أوضح البيان أن هذه المساعدة موجهة للدول التي تملك مخطط عمل لمواجهة الوباء.

وحسب البيان من المقرر أن تتولى منظمات على غرار الهلال الأحمر الجزائري ومؤسسات و هيئات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة مهمة تسيير هذا النشاط.