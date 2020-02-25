راوية يتباحث فرص التعاون مع سفراء الدنمارك كوبا وروسيا

تباحث وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الإثنين فرص التعاون مع سفراء الدنمارك وكوبا وروسيا على التوالي.

و تمثلت المحادثات في إستعراض سبل التعاون الثنائي خاصة في المجال الإقتصادي والمالي.

وحرص الوزير على شرح أولويات الحكومة ومخططها في مباشرة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية وإنشاء القيمة المضافة وإستحداث الثروات في البلاد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بتحديد عدد من المجالات التي ينبغي إستغلالها لتعزيز هذه العلاقات حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

وأيضا لقاء السفير الروسي كان فرصة للتطرق إلى برمجة الدورة المقبلة للجنة المختلطة التي سيترأسها وزير المالية.