راوية يتحادث مع سفيرة جمهورية التشيك

إلتقى وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأربعاء، بالجزائر مع سفيرة جمهورية التشيك لونكا بوكورنا حيث تطرق الطرفان إلى واقع و آفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزه.

وخلال هذا اللقاء، إستعرض الطرفان وضع العلاقات الإقتصادية والمالية الثنائية إلى جانب الطرق والسبل المتاحة لتطويرها ومنحها دفعا جديدا بما يخدم مصالح كلا البلدين.

كما تم الإتفاق على تعزيز الإطار القانوني وتبادل المعارف والخبرة، سيما عبر التكوين الذي تحدد مجالاته بصفة مشتركة بما يستجيب للإحتياجات الخاصة لقطاع المالية والبنوك.