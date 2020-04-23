راوية يدعو المجتمع الدولي لتقديم تسهيلات للدول الفقيرة للحصول على تمويلات

دعا وزير المالية المجتمع الدولي، خلال إجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي، إلى تنسيق الجهود وتمكين الدول الأكثر فقرا من الحصول على التمويلات وفق شروط “أيسر”.

وأكد عبد الرحمان راوية، خلال إجتماعه مع وزراء مالية، ومحافظي منطقة الشرق الأوسط ومديرة صندوق النقد الدولي عن بعد، أن وباء كورونا يستدعي ردا متعدد الأبعاد.

وأشار الوزير حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن فيروس كورونا قد أدى إلى أزمة عالمية، داعيا إلى معالجة خاصة في مجال خدمة الديون.

وأكد راوية خلال مداخلته، على ضرورة تعميق المشاورات بين الشركاء في التنمية وتلك البلدان، لتجسيد مخططات مابعد الأزمة لإنعاش إقتصاداتهم.

وعرض وزير المالية نظام المواجهة التي وضعته الجزائر من وسائل مادية لإنقاذ الأرواح البشرية.

بالإضافة إلى إجراءات لدعم القطاع الاقتصادي في هذه الظروف المتأزمة للحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب العمل.