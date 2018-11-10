راوية يعرض قانون المالية 2019 على نواب البرلمان غدا

يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، غدا الأحد، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية 2019.

وسيتبع عرض مشروع قانون المالية 2019، مباشرة بمناقشة أعضاء هذه الهيئة البرلمانية تدوم إلى غاية الاثنين المقبل.

كما سيتم تقديم تقرير لجنة المالية و الميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني غدا الأحد في جلسة علنية يتم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات، أو الغاء بعض اجراءات مشروع القانون.

وسيرد وزير المالية، على اسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 12 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر ان تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري حسب برنامج عمل المجلس.