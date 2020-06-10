راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام اللجنة المالية

عرض، اليوم الأربعاء، وزير المالية، عبد الرحمن راوية، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام اللجنة المالية.

واستهل راوية تدخله، خلال عرضه لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام لجنة المالية، بالتطرق إلى التوقعات الصادرة أثناء إعداد الإطار الاقتصادي الكلي.

ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تنفيذ قانون المالية من خلال توزيع الإعتمادات.

كما تطرق ايضا إلى ميزانيتي التسيير والتجهيز وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والتفقات.

وتطرق وزير المالية ايضا خلال عرضه إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة.

حيث أكد في هذا السياق أن “أن الواردات الجزائرية سجلت تراجعا خلال سنة 2017 مقرنة بسنة 2016.

وأضاف راوية أن “الصادرات الوطنية سجلت من جهتها إرتفاعا لتبلغ 35.19 مليار دولار سنة 2017”.

في حين كشف راوية أن “قانون المالية لسنة 2017 توقع تسجيل الإقتصاد الوطني نسبة نمو تبلغ 1.4 في المائة”.