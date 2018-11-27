راوية يعرض مشروع قانون تسوية ميزانية 2016 على لجنة المالية بالبرلمان

عقدت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم اجتماعا برئاسة ، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون تسوية الميزانية 2016.

قدمه عبد الرحمن راوية وزير المالية، بحضور توفيق طورش رئيس اللجنة وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب.

وقد تناول العرض تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان بغرفتيه بموجب قانون المالية لسنة 2016.

حيث استهل الوزير تدخله بالتطرق إلى التوقعات الصادرة أثناء إعداد الإطار الاقتصادي الكلي.

لينتقل بعد ذلك، إلى الحديث عن تنفيذ قانون المالية من خلال توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز.

وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات.

وقد تطرق راوية في عرضه أيضا إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة.

قبل ان ينهي تدخله بإبراز الآثار الأساسية للنفقة العمومية التي تساهم في التطور الكمي والنوعي للخدمات العمومية.